Souvenir pour les fans d'High School Musical: Zac Efron est de retour sur le célèbre campus (photo)

Ce 22 juillet, Zac Efron a ravivé les souvenirs de ses fans en postant une photo de lui devant un lieu emblématique de la saga High School Musical. Souvenez-vous, le 30 octobre 2006, l'acteur campait pour la première fois le rôle de Troy Bolton, un lycéen fan de basket. Il était aux côtés des autres acteurs, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale et Lucas Grabeel. Cette comédie musicale a fait de ces comédiens de véritables stars et a marqué l'enfance de beaucoup d'adolescents. Si bien que dès que l'un des acteurs fait une référence aux films, la toile s'affole. Zac Efron l'a bien compris. Il a posté une photo de lui devant, East High School, le lycée de Salt Lake City, dans l'Utah. East High School est à la fois le nom de l'école dans le film et le nom réel de l'école où une grande partie du film a été tournée. "Ne m'oublie pas", a écrit l'acteur en légende de la photo postée.

Sa co-star, Vanessa Hudgens, avait déjà pris la même pose trois semaines auparavant. Un potentiel retour de la sage ? Zac Efron serait en tout cas partant. "Avoir l'occasion de revenir en arrière et de retravailler avec cette équipe, ça serait vraiment incroyable. Mon cœur est prêt. Ce serait incroyable. J'espère que ça va arriver", confiait-il en interview à Enews. Les fans sont impatients.