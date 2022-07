"Je ne ferai malheureusement pas partie de la saison 12 de Danse avec les Stars": la danseuse Denitsa Ikonomova se confie

La nouvelle est tombée il y a quelques jours, mais vient d'être confirmée par la principale intéressée : Denitsa Ikonomova ne fera pas partie de la saison 12 de l'émission culte, Danse avec les stars. C'est via le programme qu'elle s'est fait connaitre du grand public en 2012. Tout au long de son parcours dans l'émission, elle a d’ailleurs réussi à décrocher quatre victoires avec Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret et Clément Remiens. Ces succès ont d'ailleurs fait d'elle un élément incontournable du programme. A tel point que lors de la saison 11, elle est devenue membre du jury. Mais aujourd'hui, la danseuse bulgare confirme que l'émission se poursuivra sans elle.

"C’est avec le cœur serré que je vous confirme que je ne ferai malheureusement pas partie de la saison 12 de Danse avec les Stars", écrit-elle sur Instagram. "Cette émission a changé ma vie et je suis très reconnaissante à toute la production de TF1 de m’avoir donné ma chance pour montrer ce dont j’étais capable. Je me suis épanouie pendant 8 merveilleuses saisons en tant que danseuse, coach et chorégraphe avec 8 personnes incroyables." Elle remercie également son public. "Tant de belles rencontres dont celle avec VOUS le public. J’en profite pour vous remercier encore une fois pour votre soutien inconditionnel, vos gentils mots et attentions toujours délicates qui me touchent énormément. Cela m’a donné beaucoup de confiance en moi et la force nécessaire pour relever les challenges que la vie m’a lancés, dont celui de devenir jurée de Danse avec les stars pour ma neuvième saison."

Pourquoi partir ? "J’aurais adoré revivre cette expérience mais le destin en a décidé autrement… Je souhaite tout le meilleur aux 4 juges et aux nouveaux candidats, comme à tous mes amis danseurs qui continueront de vous éblouir, j’en suis sure! Mais ne vous inquiétez pas, on se lâche pas. « Le papillon » doit désormais prendre son envol vers de nouveaux horizons et on se reverra très vite pour plein d’autres surprises et aventures" Nous n'en saurons pas plus.

Les fans regrettent son choix

Sur Twitter, les adeptes du programme sont tristes et le font savoir. "#DALS sans Denitsa…..je m'y attendais pas à celle-là! Déjà l'année dernière ça m'avais fais un truc de savoir que je n'allais pas la voir danser. Si c'est son choix et que ses futurs projets l'empêchent d'être là cette année, tout le meilleur pour la suite, tu vas manquer!", "En tout cas que TF1 sache bien que c’est pas Denitsa qui a besoin d’eux mais que c’est bien eux qui ont besoin d’elle !", "DALS SANS DENITSA ?!?!?! pardon je ne préfère pas y croire"