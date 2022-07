"Je connais la vérité sur Johnny": ces déclarations de Kate Moss qui ne vont pas plaire à Amber Heard

Kate Moss a révélé, dans une interview sur BBC Radio 4’S Island Discs, pourquoi elle a choisi de témoigner dans le procès de Johnny Depp opposant Amber Heard. Elle avait démenti une vieille rumeur selon laquelle l’acteur l'aurait un jour poussée dans les escaliers.

Le procès qui oppose Amber Heard à Johnny Depp n’a pas encore fini de faire parler de lui. Les ex ont en effet tous les deux décidé de faire appel de la décision du tribunal… La saga continue donc.

Lors du procès, plusieurs témoins avaient été entendus, dont Kate Moss. La top model britannique a été en couple avec Johnny Depp de 1994 à 1998. Elle était venue à la barre en mars par vidéo conférence pour livrer un témoignage de quelques minutes, au cours duquel elle a nié l'affirmation d’Amber Heard selon laquelle Johnny Depp l'avait poussée dans les escaliers dans les années 90.

Kate Moss a en effet déclaré qu'elle était tombée dans un escalier lorsqu'elle et Johnny Depp étaient en vacances en Jamaïque, et qu'il l'avait aidée à se relever. "Nous quittions la chambre, Johnny est parti avant moi, et il y avait eu un orage. En quittant la chambre, j'ai glissé dans les escaliers et je me suis fait mal au dos. J'ai crié, car je ne savais pas ce qui m'était arrivé et j'avais mal. Il est revenu en courant pour m'aider et m'a porté jusqu'à ma chambre, et m'a fait soigner", a-t-elle témoigné, ajoutant que Johnny Depp "ne m'a jamais poussé, donné des coups de pied ou jeté dans les escaliers".

Lors d'une récente apparition sur BBC Radio 4's Desert Island Discs, la mannequin a dit à la présentatrice : "Je connais la vérité sur Johnny. Je sais qu'il ne m'a jamais poussée dans les escaliers. Je devais dire cette vérité." Kate Moss a dit s’être sentie "obligée de dire la vérité" lors du procès.

Voilà ces déclarations qui ne devraient pas faire les affaires d'Amber Heard...