Trop mignon: un faon s'approche d'un touriste aux Etats-Unis et se laisse caresser sans crainte (vidéo)

Voilà une vidéo qui va vous faire craquer ! Alors qu'il est avec sa mère sur le bord de la route aux Etats-Unis, un bébé faon s'est approché sans crainte d'une personne qui lui a tendu la main.

On voit le petit animal arriver, avec assurance, près de l'individu qui filme la scène. Il s'arrête un instant, probablement traversé par un moment de doute avant de se coucher au sol et de se laisser approcher. La personne le caresse et le bébé ne bouge pas. Un vrai moment de tendresse.