"Harry Styles et le culte de la célébrité": le chanteur au cœur d'un cours dans une université

C'est le chouchou de la scène pop de ces dernières années : Harry Styles a su conquérir le monde en chanteur solo, après sa carrière avec les One Direction. Cet été, vous n'avez d'ailleurs certainement pas pu passer à côté du titre As it was, qu'on entend en boucle dans les vidéos sur Instagram et sur les radios.

Au-delà de sa musique, Harry Styles marque aussi les esprits avec ses tenues vestimentaires parfois originales. À un tel point que la Texas State University aux États-Unis a décidé de proposer un cours dédié au chanteur. Il sera intitulé : "Harry Styles et le culte de la célébrité : Identité, Internet and Pop Culture européenne" et explorera le "développement culturel et politique de la célébrité moderne en relation avec les questions de genre et de sexualité, de race, de classe, de nation et de globalisme, de médias, de mode, de culture des fans, de culture Internet et de consumérisme".

Louie Dean Valencia, qui dispensera ce cours, a expliqué son choix dans une interview à CNN : "Je ne peux pas vous dire combien de conversations j'ai eu avec des étudiants au cours des deux dernières années qui ont commencé par un amour partagé de la musique de Harry, mais qui ont rapidement débouché sur des questions sociétales plus larges sur le genre, la sexualité, la race, le contrôle des armes à feu, la durabilité à cause de l'art de Harry. L'expression de soi, et le confort avec soi-même, est une grande partie du message de Harry - ainsi que le fait de traiter les gens avec gentillesse. Beaucoup de gens, moi y compris, ont l'impression d'avoir grandi avec lui - et il y a donc une connexion".

Harry Styles n'est pas la première star qui inspire un cours à l'université : Taylor Swift est décryptée à l'université de New York, et Kanye West a déjà été au cœur d'un cours de l'université Colombia de Montréal.