"Le cœur serré", Denitsa Ikonomova se confie sur son départ de Danse avec les Stars

Lors de la prochaine saison de dans avec les Stars, la talentueuse Denitsa Ikonomova, quadruple tenante du titre, ne fera plus partie de l'aventure. Après avoir foulé le parquet et s'être posée dans le siège du jury, elle arrête l'émission. Mais non sans une pointe de nostalgie.

"C’est avec le cœur serré que je vous confirme que je ne ferai malheureusement pas partie de la saison 12 de Danse avec les stars, a-t-elle écrit sur Instagram. Cette émission a changé ma vie et je suis très reconnaissante à toute la production de TF1 de m’avoir donné ma chance pour montrer ce dont j’étais capable. Je me suis épanouie pendant huit merveilleuses saisons en tant que danseuse, coach et chorégraphe avec 8 personnes incroyables."

Elle se dit reconnaissante pour les messages reçus depuis l'annonce de son départ de l'émission : "J’en profite pour vous remercier encore une fois pour votre soutien inconditionnel, vos gentils mots et attentions toujours délicates qui me touchent énormément (…) Mais ne vous inquiétez pas, on ne se lâche pas. ‘Le papillon’ doit désormais prendre son envol vers de nouveaux horizons et on se reverra très vite pour plein d’autres surprises et aventures."

Denitsa va désormais poursuivre sa carrière de danseuse et de chorégraphe professionnelle.

"Vous allez beaucoup me manquer, merci encore pour tout… Je vous aime", conclut-elle avec émotion.

Elle n'est pas la seule à partir puisque, selon les infos de l'émission TPMP, Maxime Dereymez quitterait également l’émission, de même que Christian Millette.

Du côté des nouveaux venus, on sait déjà que Chris Marques et François Alu continuent en tant que membres du jury. Ils seront rejoints pour cette édition par Bilal Hassani, finaliste de la saison dernière, et Marie-Agnès Gillot, étoile du ballet de l'Opéra de Paris.