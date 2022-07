Dany Boon arnaqué de 6 millions d’euros: un escroc lui aurait promis des investissements détaxés en Irlande

Dany Boon se serait fait escroquer de plus de 6 millions d’euros par un homme se faisant passer pour un faux noble irlandais. Selon l’Irish Examiner, l’acteur a entamé des poursuites judiciaires à l’encontre de cet individu, un certain Terry Birles.



Le faux lord aurait été approché par le réalisateur de Bienvenue chez les Ch'tis qui cherchait à assurer la maintenance de son yacht. L’arnaqueur présumé aurait utilisé multiples sociétés et pseudonymes pour assurer Dany Boon de son sérieux.



La confiance instaurée, Terry Birles lui aurait conseillé de travailler avec une autre société, la South Seas Merchants Mariners Ltd Partnership (SSMM). Pour persuader l’acteur, l’Irlandais aurait prétendu que cette société avait été fondée par sa propre famille.

Dany Boon aurait déboursé 2,2 millions d’euros à la SSMM pour faire des rénovations sur son yacht. En outre, Terry Birles lui ayant fait miroiter des intérêts annuels de 3,25 % en franchise d'impôts, l’humoriste aurait placé 4,5 millions d’euros dans un programme d’investissement affilié à la Banque centrale irlandaise.