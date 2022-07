 La princesse Elisabeth participe à un stage militaire: découvrez les photos

Des images de la princesse Elisabeth ont été prises lors du camp d'été de l'Ecole royale militaire (ERM). La princesse y participe ce mois-ci dans le cadre de sa formation militaire. Elle a rejoint ses camarades de promotion (2020-21) pour le camp d'été qui clôture la deuxième année d'études à l'ERM. Ce camp a pour objectif de mettre en pratique et de développer les compétences acquises précédemment, notamment les techniques de patrouille et le sens du leadership.

"Son enthousiasme et la façon dont elle a été réintégrée dans le groupe témoignent du plaisir qu'elle a pris à la formation et au fait de retrouver ses collègues", a raconté le Colonel Thierry Pirenne, directeur de la formation de base des officiers, au micro de notre journaliste Amélie Schildt. "Elle est en train de faire la phase 'section', où à tour de rôle, les candidats sont amenés à gérer et mener une section de 8 à 9 personnes dans des missions militaires", a-t-il précisé.

La résistance au stress et à la fatigue est mise à rude épreuve lors des exercices militaires sur le terrain. "Les deux nuits précédentes, son peloton, ainsi que les autres, n'ont pas vraiment beaucoup dormi", a confié le Colonel Thierry Pirenne. "On essaye de voir en quelle mesure les gens savent gérer une section, la mener au combat dans des circonstances qui ne sont pas les plus évidentes", a-t-il expliqué.



Et le Colonel Thierry Pirenne d'évoquer "la rencontre extraordinaire" de la princesse avec "la vie en plen air, dans les bois".