"Surface", nouvelle série Apple TV+, explore l'amnésie et les excès de la tutelle

"Surface", nouveau thriller estampillé Apple TV+ avec en vedette Gugu Mbatha-Raw, explore les sujets sensibles et glaçants de l'amnésie, des mises sous tutelle et de la perte d'indépendance des femmes, ont expliqué à l'AFP les acteurs et la créatrice de la série.

Gugu Mbatha-Raw, connue pour ses rôles dans "The Morning Show" et "Loki", interprète Sophie, une femme souffrant d'amnésie sévère après ce qu'on lui dit être une tentative de suicide.

La jeune femme tente de recoller les morceaux de sa vie et est placée sous la tutelle de son mari, qu'elle soupçonne rapidement de lui cacher des choses sur son ancienne vie. Et Sophie se demande s'il a vraiment son intérêt à coeur.

La mise sous tutelle, mesure judiciaire par laquelle la justice remet la gestion des finances, voire des décisions personnelles d'un individu, entre les mains d'un tuteur, a fait les gros titres l'an dernier lorsque la popstar Britney Spears a bataillé pour faire annuler la sienne.

"A l'époque, les questions autour de la mise sous tutelle étaient vraiment dans l'air du temps, mais c'était presque une coïncidence", estime Gugu Mbatha-Raw.

"Même si le parcours de Sophie est très particulier dans la série, l'idée du contrôle des femmes et le fait qu'elles puissent avoir leur autonomie est pour moi un thème toujours très présent dans le monde actuel", ajoute l'actrice.

Le hasard a voulu qu'une scène dans laquelle Sophie affronte son mari, joué par Oliver Jackson-Cohen, soit tournée le jour-même où Britney Spears obtenait en justice la fin de la tutelle financière imposée par son père.

"Ces dynamiques de pouvoir sont toujours fertiles pour créer des histoires", relève Veronica West, créatrice et réalisatrice de la série, qui sort vendredi sur Apple TV+ dans le monde entier.

"Cette série a pour point de départ la question fondamentale +que feriez-vous si vous vous réveilliez un jour et que vous ne connaissiez plus vos propres secrets ?", a-t-elle expliqué.

Lorsque Sophie reprend connaissance, "elle ne connaît de sa vie que ce que les autres lui en disent".

"Même les gens qui lui sont les plus proches -- son mari, ses amis -- ont tous des arrières-pensées" et tentent de "façonner Sophie pour en faire ce qu'ils veulent", dit Veronica West.

La créatrice dit s'être inspiré des rebondissements des films noirs classiques, comme les oeuvres d'Alfred Hitchcock, pour développer son intrigue, qui se déroule à San Francisco.

"Je n'oserais jamais la comparer à +Sueurs Froides+ mais nous avons effectivement essayé de mettre quelques clins d'oeil et référence", sourit Veronica West.