"C'est compliqué": Joy Hallyday évoque ses liens avec son neveu Cameron, fils de David Hallyday

Sur TikTok, Joy Hallyday s'est confiée sur ses liens avec Cameron, son neveu de 18 ans, le fils de David Hallyday. Une relation qui serait pour le moins "compliquée" d'après elle.

David Hallyday a eu deux filles issues d'une première union avec Estelle Lefébure. Après leur divorce, le fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan s’est marié à Alexandra Pastor. Le couple a eu un fils le 8 octobre 2004 : Cameron, qui est aujourd'hui âgé de 18 ans et qui a chanté sur un album de son père.

Cameron Hallyday est donc le neveu de Laura Smet, mais aussi de Jade et Joy, les filles du Taulier et de Laeticia Hallyday. Et comme tous les membres de la famille, il a lui aussi été touché par les questions d’héritage qui ont divisé le clan après la mort du rocker.

Une relation compliquée

Sur TikTok, sous une publication de Joy Hallyday datant de début juillet, une internaute a indiqué qu’elle connaissait le "cousin" de la jeune fille bientôt âgée de 14 ans. "J’ai pas de cousin", a-t-elle répondu. L’internaute a alors précisé qu’elle parlait de Cameron et lui a demandé qui il était pour elle. "Mon neveu mais aujourd’hui c’est compliqué", a fait savoir la petite sœur de Jade. Elle a ensuite ajouté: "C'est un peu compliqué, genre on ne se parle plus". Sans pour autant en dire plus...

En septembre 2021 dans Le Parisien, Laeticia Hallyday avait déjà expliqué que ses filles Jade et Joy ne parlaient plus avec le reste de la famille : "On a un sentiment d'abandon, mes filles n'existent plus pour eux. Je pense qu'avec le temps, les choses vont s'apaiser [...] et j'espère qu'un jour Jade et Joy retrouveront leur frère et leur sœur", avait-elle déclaré.



Capture d'écran TikTok @joyhallydayy