A l'occasion de l'anniversaire de sa grand-mère, Kourtney Kardashian dévoile des clichés inédits de son mariage (photos)

À l'occasion de l'anniversaire de sa grand-mère ce 26 juillet, Kourtney Kardashian a dévoilé des clichés inédits de son mariage intimiste à Santa Barbara sur Instagram.

Kourtney Kardashian et Travis Barker sont amoureux et le montrent bien. Depuis l'officialisation de leur relation en février 2021, après des années d'amitié sans ambiguïté, les deux stars ne se quittent plus, et forment désormais une famille recomposée avec leurs 6 enfants.

D'ordinaire considérée comme la soeur la plus discrète du clan Kardashian, Kourtney n'a plus envie de se cacher. Fous amoureux l'un de l'autre, Kourtney Kardashian et Travis Barker ont décidé il y a quelques mois de sauter le pas en se mariant. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié: ils se sont en effet mariés à trois reprises, une première fois à Las Vegas sans aucun invité, une seconde fois à Santa Barbara avec leurs témoins respectifs, puis lors d'une cérémonie officielle grandiose en Italie avec tous leurs proches réunis.

Des souvenirs de Santa Barbara pour l'anniversaire de sa grand mère

Ce 26 juillet, Kourtney fait un joli cadeau à ses fans en dévoilant des clichés inédits de son mariage à Santa Barbara, à l'occasion de l'anniversaire de sa grand-mère MJ, l'une des deux seules invitées de son union californienne. "Ma spéciale, gentille, chic, sophistiquée, intelligente et merveilleuse grand-mère. Joyeux anniversaire ma MJ. Tellement heureuse que tu aies été l'une des deux seules invités lorsque nous nous sommes mariés légalement, je me souviendrai toute ma vie de cette journée et de cette soirée avec toi", a écrit Kourtney en légende de clichés encore jamais dévoilés de son mariage intimiste avec Travis Barker.