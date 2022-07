Ben Affleck en larmes lors d’un dîner romantique avec Jennifer Lopez à Paris (photo)

En pleine lune de miel à Paris, Ben Affleck et Jennifer Lopez nagent dans le bonheur de leur amour retrouvé. Malgré sa notoriété potentiellement encombrante, le couple de stars profite pleinement de la ville Lumière. Au programme : croisières, balades le long de la Seine, dans le jardin des Tuileries… et dîners romantiques dans les restaurants les plus chics.

Pour les 53 ans de Jennifer Lopez, le couple s’est offert un dîner en tête-à-tête au restaurant La Girafe, avec vue sur la Tour Eiffel. Ben Affleck a été aperçu visiblement très ému, voire les larmes aux yeux. Et son épouse de le réconforter. Un moment immortalisé par des paparazzi, et dévoilé par le média people américain TMZ.