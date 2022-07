Brendan Fraser métamorphosé: la star des années 90 de retour, il pèse désormais… 270 kilos

Brendan Fraser, 53 ans, est bien loin du jeune premier à la plastique avantageuse qu’il était il y a 30 ans. Dans ses premiers films, George de la jungle ou Encino Man, l’acteur exhibait un corps sculpté. Aujourd’hui, pour les besoins du film The Whale (la baleine), il pèse quelque 270 kilos.



Il y incarne un homme souffrant d’obésité morbide, Charlie. En raison de sa condition, Charlie vit reclus chez lui, "mangeant jusqu'à la mort au fond de son appartement de l'Idaho", raconte le synopsis. "Désireux de renouer avec sa fille qu'il n'a pas vue depuis des années, il va reprendre contact, mais va alors devoir faire face à une ado à langue acérée et profondément malheureuse."

Après un grand passage à vide, Brendan Fraser renaît actuellement au cinéma, dans des films plus exigeants qu’au début de sa carrière. Il est notamment au casting du nouveau film de Martin Scorcese, "Killers of the Flower Moon", dont la sortie est prévue en 2022.