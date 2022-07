"Il a agressé ma belle-mère": une touriste s’approche trop, le garde royal à cheval lui crie dessus (vidéo)

Poser à côté pour la photo, passe encore, mais toucher aux rênes du cheval, pas question. C’est ce qu’a fait savoir un garde royal à cheval à une touriste un peu trop envahissante. La manière était un peu rude : "Reculez du garde de la reine, ne touchez pas les rênes", a-t-il crié.

"On ne reviendra jamais à Londres après cet incident", a écrit sur TikTok le vidéaste amateur, apparemment le gendre de la femme en question. Dans la vidéo, il écrit que le garde de la Reine a "verbalement attaqué sa belle-mère".

Sur les réseaux sociaux, les commentateurs ne sont pas tendres avec ces touristes : "Ça lui servira de leçon, on ne touche pas les gardes", écrit l’un. "Le cheval et le garde travaillent, ils ne sont pas là pour faire joli", souligne un autre. "Attaqué ? J’aurais crié plus fort. Ils sont des soldats qui font leur boulot", estime un troisième.