Stromae bodybuildé dans son nouveau clip en duo avec Camilla Cabello: bienvenue dans "La villa mon amour" (vidéo)

C’est la surprise du maestro. Une adaptation de son single "Mon amour" en compagnie de la chanteuse Camila Cabello. Le clip a été dévoilé ce mercredi à 17h45 sur YouTube. Il s’agit d’une parodie des programmes de télé-réalité.



"Dans La Villa Mon Amour, 10 candidats se jettent dans la bataille pour atteindre leur objectif, au prix de l'amitié, séduisants et trompant leur(s) partenaire(s). Il y a aussi un téléphone mystère qui lance parfois des défis difficiles. Seul le gagnant échappe à l'élimination...", explique le communiqué de presse.

Dans ce clip très estival, on découvre un Stromae au look pour le moins inhabituel. Derrière ses chemises grandes ouvertes, il dévoile un torse musclé qu’on ne lui connaissait pas. L’artiste a-t-il passé de longues heures à la salle de sport ? On suppose que c’est plutôt le résultat de savantes retouches d’images... À votre avis ?