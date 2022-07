Amber Heard déjà accusée de violences conjugales bien avant sa relation avec Johnny Depp: une bataille judiciaire sans fin?

Après 4 ans de relation et un mariage, Amber Heard et Johnny Depp divorcent en 2016. Et depuis, ils ne cessent de s'accuser mutuellement de violences conjugales, jusqu'à livrer une bataille judiciaire sans pitié. Mais bien avant sa relation avec l'acteur phare de "Pirates des Caraïbes", Amber Heard avait déjà été accusée de violences domestiques contre son ex-compagne.

Le 1er juin dernier, le tribunal rendait son verdict et mettait fin (enfin c'est ce qu'on pensait) à la bataille judiciaire menée par Amber Heard et Johnny Depp depuis leur houleux divorce en 2016. Reconnue coupable de diffamation, l'actrice de 36 ans a été condamnée à payer 15 millions de dollars à Johnny Depp. Une somme depuis rabotée à 10 millions de dollars.

Si on pensait que cette longue bataille judiciaire était terminée, les deux ex vont finalement repasser devant les tribunaux... Le 21 juillet dernier, les avocats d'Amber Heard ont déposé un "avis d'intention de faire appel", rendant les intentions de la comédienne officielles. Plus surprenant, puisqu'il semblait se satisfaire du verdict, Johnny Depp a également décidé de faire appel selon ses avocats. Il avait été condamné à payer 2 millions de dollars à son ex femme, une somme bien moins importante.

Mais une autre affaire de violences conjugales a refait surface, et pourrait mettre à mal la défense d'Amber Heard. Avant d'entamer une relation avec Johnny Depp en 2012, l'actrice était en couple pendant longtemps avec une femme, la photographe Tasya Van Ree. En septembre 2009, l'actrice d'"Aquaman" est arrêtée par deux policiers à l'aéroport de Seattle pour des supposés faits de "violence domestique".



Amber Heard et son ex-compagne Tasya Van Ree en 2010 © Isopix

A l'époque, l'ex-femme de Johnny Depp avait été accusée d'avoir saisi et frappé le bras de sa compagne, ainsi que de lui avoir arraché un bijou qu'elle portait autour du cou. L'actrice avait alors passé une nuit en prison. Elle avait ensuite été libérée le lendemain sans pour autant être inquiétée : le procureur basé à Seattle avait choisi de ne pas porter plainte contre l'actrice car elle et sa compagne résidaient en Californie et ne dépendaient pas de sa juridiction.

Une affaire vite enterrée que Johnny Depp n'a pas hésité à remettre sur la table dans un dossier de 40 pages transmis au juge du tribunal de Fairfax. Décidement, cette bataille judiciaire est loin d'être terminée...