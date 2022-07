Chris Rock évoque pour la première fois la gifle de Will Smith pendant les Oscars et il ne mâche pas ses mots

C’était en mars dernier. En pleine cérémonie des Oscars dont il était chargé de la présentation, l’humoriste Chris Rock s’est vu recevoir une gifle par l’acteur Will Smith. La raison de ce courroux? Une blague mal passée sur le physique de Jada Pinkett Smith, atteinte d’une maladie provoquant la chute des cheveux, l'alopécie.

Ce geste a provoqué un tollé sur la planète Hollywood et a suscité de vives réactions du côté du public comme du côté des célébrités. La star de Men in Black est désormais interdite d’Oscars pendant 10 ans et se fait depuis toute petite.

Le premier concerné par ce coup ne s’était pas franchement exprimé à son sujet. "Je n'ai pas grand chose à dire sur ce qui s'est passé, donc si vous êtes venus pour entendre ça, j'ai un spectacle entier que j'ai écrit avant ce week-end", avait-il simplement indiqué quelques jours après les faits.

"Cette merde m'a fait mal"

Il y a quelques jours, lors d’un spectacle donné dans le New Jersey, Chris Rock est revenu plus en détail sur ce qui lui est arrivé. Et la pilule n’est visiblement toujours pas passée malgré les excuses publiques de Will Smith. Sur scène, il s’est lâché. "Ceux qui disent que les mots font mal n'ont jamais reçu de coup de poing dans la figure", a-t-il déclaré. Puis il a ajouté: "Je ne suis pas une victime. Ouais, cette merde m'a fait mal. Mais je me suis débarrassé de cette merde et je suis allé travailler le lendemain. Je ne vais pas à l'hôpital pour une coupure de papier." Même pas peur!