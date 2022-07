Le surnom utilisé par la reine Elizabeth II pour passer incognito en voyage révélé

Lorsqu'elle séjourne dans des hôtels, la reine Elizabeth II utilise un surnom pour passer incognito, révèle le "Mirror" ce 26 juillet.

Comme tout le monde, la reine Elizabeth II a parfois aussi envie d'être tranquille. Et même si ça semble compliqué pour Sa Majesté de passer inaperçue, lorsqu'elle est en vacances, elle opte pour la simplicité. Au revoir les tenues colorées et place aux vêtements neutres !

En 2019, des touristes s'étaient même fait avoir en Ecosse, comme le révélait le "Mirror" à l'époque. Chaque année, la reine part se relaxer plusieurs mois dans sa résidence au château de Balmoral. Et alors qu'elle était habillée d'une jupe longue à imprimé tartan, de chaussures marrons, et d'un foulard noué autour du visage, Elizabeth II croise la route d'un groupe de touristes américains... Blagueuse, la Reine avait engagé la conversation.

Et la supercherie avait fonctionné: le groupe n'y a vu que du feu et n'a pas du tout reconnu Sa Majesté, à qui ils avaient carrément demandé s’ils avaient déjà croisé la reine ! "Moi non, mais cet officier de police, oui", avait-t-elle ainsi répondu en montrant son garde du corps, Richard Griffin, au service de la famille royale depuis 30 ans.

Changement de tenue, mais aussi de nom lorsque Sa Majesté part en vacances ou lors de voyages à l'étranger. Et pour passer incognito, Elizabeth II a plus d'un tour dans son sac. Lorsqu'elle séjourne dans un hôtel, les surnoms "Sharon" ou "S" sont utilisés, révèle le "Mirror". "Le but d’un surnom est qu’il soit mémorable. Si ça peut être aussi espiègle et mémorable, alors ça a du sens. Puis S peut tout simplement faire référence à Souveraine aussi”, a affirmé l'historien Hugo Vickers.

Reste plus qu’à tendre l’oreille lors d’un séjour à l’hôtel et vérifier si une Sharon ne se cache pas dans l’une des chambres...