Ed Sheeran est officiellement l’artiste le plus suivi en streaming: il remercie son public au stade Roi Baudouin (vidéo)

Ed Sheeran est le premier artiste au monde à totaliser 100 millions d'abonnés sur Spotify.

Pour marquer le coup, le chanteur britannique de "Shape of You" a reçu un t-shirt de la plateforme de streaming musical, peut-on voir dans une vidéo qu'il a partagée sur le réseau social Twitter.

Sur la vidéo, Ed Sheeran apparaît au stade Roi Baudouin, à Bruxelles, où il a donné deux concerts vendredi et samedi derniers, affublé d'un t-shirt proclamant "Ask me about my 100 millions Spotify followers" (Interrogez-moi sur mes 100 millions d'abonnés Spotify).

Après Ed Sheeran, qui s'arroge ainsi la première place du podium, suivent les artistes Ariana Grande (81,7 millions d'abonnés Spotify), Billie Eilish (66,3 millions), Drake (65,5 millions) et Justin Bieber (63,6 millions).