La folle épopée de la chanson "Un jour je marierai un ange" de l’artiste belge Pierre de Maere

"Docteur, un jour je marierai un ange, on fera l’amour dans les nuages… " Ces paroles vous disent quelque chose? C’est normal, le morceau de l’artiste belge Pierre de Maere connaît un regain d’intérêt depuis quelques semaines…

Pourtant, le Wallon autodidacte a sorti son morceau il y a plusieurs mois déjà, en novembre 2021 plus exactement (son album "Un jour" est sorti en janvier 2022). Pierre de Maere a rapidement fait sensation et s'en est allé jusqu’au plateau de Yann Barthes sur Quotidien et a même participé à la cérémonie des Magritte. Puis le succès s’est estompé…

Une reprise de...24 secondes!

Mais c’était sans compter la viralité des réseaux sociaux. Le 10 juillet, le TikTokeur et chanteur amateur Nardosings reprend "Un Jour je marierai un ange" seul face à sa caméra comme il a l’habitude de le faire. Et là, c’est le carton plein. De plusieurs dizaines de milliers de vues pour ses autres vidéos (ce qui est déjà pas mal, qu’on se le dise), cette "cover" de 30 secondes à peine frôle les 6 millions de vues ! Les commentaires encensent le jeune homme – "une voix d’ange", "ta voix est incroyable !" - et il donne alors une seconde vie à la chanson. Cette visibilité soudaine est telle que Nardosings a annoncé qu’une version longue de sa reprise serait bientôt disponible "pour cet été" sur les plateformes d’écoute en ligne.

Un remix de BigFlo et Oli

Mais l’histoire ne s’arrête pas là! Après le succès de cette reprise, ce sont les célèbres frères BigFlo et Oli qui se sont emparés du morceau de Pierre de Maere. Toujours sur TikTok, les deux Toulousains ont remixé dans leur tourbus estival "Un jour je marierai un ange" et ont lancé aux internautes le défi de rapper dessus. "Lâche ton meilleur couplet !" ont-ils ainsi challengé la toile il y a deux jours… Et Pierre de Maere lui-même a décidé de participer à ce défi !

"Je fais la tendance!"

Dans une version parodique – dont la qualité dépendra du jugement de chacun -, le jeune belge, "absolument pas rappeur" prévient-il, s’est donc prêté au jeu de la reprise de sa propre chanson. "Y a rien qui va ce soir, mon son est top 50", démarre-t-il. "Les romantiques en rois du monde, c’est la tendance. Merci Nardo pour les travaux, grâce à toi la vie est belle, je roule en Mercedes", lance-t-il ensuite. "Non c’est pas vrai, j’ai pas le permis je l’aurais jamais, je suis toujours à découvert mais je fais la tendance !" Plus de 500 000 vues déjà en quelques heures... La boucle est bouclée !