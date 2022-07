"Je n'adhère pas du tout à ses propos": la réponse très cash de la production à Laurent Kérusoré de "Plus belle la vie"

Claire de La Rochefoucauld, productrice de la série "Plus belle la vie", a accordé une interview à "Puremédias". Elle est revenue sur les propos de Laurent Kérusoré, acteur phare du feuilleton, qui incarne Thomas Marci. Et elle n’a pas mâché ses mots...

C'est acté depuis le 5 mai dernier : la série phare de France 3 "Plus Belle la vie" s'arrêtera définitivement en novembre après 18 ans de production. Une décision choc pour de nombreux fans de la série, mais aussi pour les acteurs.

L'un d'entre eux, Laurent Kérusoré, qui incarne Thomas Marci, a particulièrement du mal à digérer la nouvelle. Dans les colonnes d'"Ici Paris" ce 27 juillet, le comédien n'a pas mâché ses mots : "Mme Ernotte (ndlr, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions) ne s'est même pas déplacée pour nous annoncer la mauvaise nouvelle, même pas un courrier (...) Elle a envoyé l'un de ses bras droits. On a été virés par un énarque qui, dans deux ans, travaillera dans une banque ou chez Orange [...] Tous les comédiens et techniciens sont, malgré tout, dans un esprit positif, sans aucune haine, mais je n'aimerais vraiment pas être à la place des dirigeants de France Télévisions", a-t-il poursuivi avant d’ajouter : "Ça s'est fait de la pire des manières qui soit. (...) On l'a appris en même temps que les téléspectateurs".

Des propos qui ne sont pas passés auprès de la productrice de la série, Claire de La Rochefoucauld qui a eu une réponse très cash : "J'ai tout de suite appelé Laurent pour avoir sa version des faits parce que j'ai été assez surprise. Évidemment, je n'adhère pas du tout à ses propos. Encore maintenant, nous travaillons main dans la main avec France Télévisions. Ils ont décidé d'arrêter la série. C'est la vie des séries. Une série, ça s'arrête au bout d'un moment. On a eu 18 ans de bonheur", a-t-elle notamment déclaré à nos confrères de "Puremedias" ce 29 juillet.

Décidément, les avis divergent concernant l'arrêt de "Plus belle la vie". Le moins qu'on puisse dire c'est que la série a rythmé la vie de milliers de fans pendant 18 années bien remplies. Le feuilleton comptabilise plus de 4.500 épisodes.