Will Smith s'excuse publiquement pour la gifle donnée à Chris Rock: "Mon comportement est inacceptable" (vidéo)

Chris Rock est sorti du silence cette semaine au sujet de la gifle reçue lors de la cérémonie des Oscars en mars dernier. C’est lors d’un spectacle que l’humoriste s’est lâché: "Je ne suis pas une victime. Ouais, cette merde m'a fait mal. Mais je me suis débarrassé de cette merde et je suis allé travailler le lendemain. Je ne vais pas à l'hôpital pour une coupure de papier."

Ce vendredi, c’est au tour de Will Smith de s’exprimer sur son geste dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Face caméra, il répond à une série de questions. Il indique que "tout est flou" autour de cette scène – "Je n’ai pas réalisé sur le moment tout le mal que j’ai pu faire, je n’ai pas réfléchi", et que, pour l’instant, Chris Rock refuse toute communication avec lui. L’acteur américain profite de ce clip pour s’excuser platement auprès de sa victime. "Je vais te dire, Chris, je te présente mes excuses. Mon comportement était inacceptable, et je serai là chaque fois que tu voudras en parler", affirme-t-il. Will Smith s’est également excusé auprès de la mère et de la famille de Chris Rock.