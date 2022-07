"Guérie à 95%": de nouveles révélations sur l'état de santé de Céline Dion

Céline Dion serait sur le point d'annoncer son grand retour sur scène, après avoir annulé sa tournée mondiales à trois reprises. Si la chanteuse avait annulé sa première salve de concerts à cause du COVID-19 en 2020, sa santé fragile avait eu raison des deux autres tournées prévues. Mais pour les fans, pas de panique : la chanteuse fera bientôt son come-back. C'est du moins ce qu'ont révélé, deux sources bien informées ce mercredi 27 juillet.

Le compte Instagram @deuxmoi a révélé que l'artiste Québécoise de 54 ans serait guérie “à 95 %” et “prête à performer de nouveau, le plus rapidement possible”. Sur Twitter, le compte @VitalVegas confirme les propos en ajoutant : “La dernière rumeur dit que Céline Dion pourrait commencer à chanter au Resorts World [NDLR: un hôtel de luxe de Las Vegas accueillant des grands spectacles] avant le réveillon du Nouvel An. Il paraît qu'elle est quasiment rétablie et qu'elle est en train de prendre contact avec des créateurs de mode pour préparer la garde-robe de sa tournée”.

De quoi rassurer les plus grands fans de Céline Dion, qui ont, pour la plupart réservé leur place de concert il y a quelques années déjà.