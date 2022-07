Prince William et Kate Middleton: voici le mot que la nounou de leurs enfants ne peut pas utiliser

Garder des enfants n'est jamais simple, et encore moins lorsque ces derniers sont issus de la famille royale britannique. Ce n'est pas la nounou des enfants du couple formé par le prince William et la duchesse de Cambridge qui dira le contraire. La nounou a l'interdiction formelle d'utiliser le mot : "kids". On vous explique pourquoi.

Qui est la royale nounou ?

Depuis la naissance du petit prince George, premier enfant du couple, la nounou est toujours restée la même. Son nom ? Maria Teresa Turrion Borrallo. Elle a étudié au prestigieux Norland College of Bath, une école qui prétend offrir la meilleure formation pour travailler dans le domaine de la petite enfance.

Kids, le mot interdit dans la formation

Selon l'autrice Louise Heren, qui a justement passé un an au Norland College afin de faire des recherches en vue de la réalisation d'un documentaire, les étudiants apprennent au cours de leurs études à ne jamais prononcer le mot "kids", c'est-à-dire "gamins" ou "gosses". Les enfants doivent être appelés soit par leur prénom ou soit par l'appellation "children", traduit par "les enfants". La raison ? Utiliser le terme "children" est une "marque de respect pour les enfants en tant qu’individus."