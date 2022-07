Cette vidéo de Ben Affleck "poliment saoulé" par ses fans parisiens fait le buzz

Alors qu'il est en lune de miel dans la capitale française avec sa chère et tendre Jennifer Lopez, l'acteur Ben Affleck ne peut pas jouer les touristes comme tout le monde. Il est contraint d'enchainer les selfies avec des fans heureux de savoir l'acteur proche d'eux. La séquence est déjà culte : bombardé de flash, l'américain semble fatigué, mais tente de garder la face pour faire plaisir à ses admirateurs. Entre les prises, le comédien, tire sur sa cigarette qu'il cache derrière son dos le reste du temps.

Le journaliste Medhi Omïs a plaisanté sur Twitter en écrivant en légende de la vidéo : "Être poliment saoulé : un des plus grands rôles de Ben Affleck." D'autres internautes lui ont répondu en prenant la défense de l'acteur de bientôt 50 ans : "Il n'a aucune obligation de le faire et il le fait malgré tout. D'autres, bien moins connus, ne se gênent pour refuser ou envoyer chier, ce qui souvent se comprend aussi. Là, il clope, se retrouve coincé, mais se prête au jeu malgré tout. Sympa", ou encore "Aucun regard, aucun contact, ni mots de “ ses fans ” qui sont juste là pour le selfie. Chapeau à lui, je le trouve surtout hyper patient et sympa!"