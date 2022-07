"Je les ai éduqués": Keen'V se confie sur la relation qu'il entretient avec les enfants de sa compagne

Alors qu'il y a quelques semaines, Keen'V révélait sa stérilité, il est revenu ce samedi 30 juillet dans les colonnes du Parisien sur sa relation avec ses beaux-enfants.

S'il est couple depuis 15 ans avec sa compagne et qu'il est "beau-père", le chanteur cache tout de même une grande souffrance : il a toujours souhaité être papa. "Au début, tu ne trouves pas ça juste de pas en avoir en vrai. Tu ne trouves pas ça juste et après, tu te fais une raison. Tu te dis que tu ne dois pas en avoir... Et puis en vrai, tu réfléchis. Peut-être que j'adopterais. Si vraiment un jour, je me sens trop en manque, j'adopterai", avait-il évoqué. Aujourd'hui, il revient sur cette révélation : "Je n'ai pas de problème avec cela. Je l'ai déjà évoqué à la radio. À la suite de cette révélation, j'ai reçu plein de messages privés d'hommes qui me disaient qu'ils avaient l'impression d'être des parias et qui n'osaient pas en parler."

L'interprète du single "Outété" explique que les enfants de sa compagne lui ont finalement permis de vivre la paternité. "Ma femme a deux enfants, je les ai éduqués, ils sont grands maintenant. C'est comme si j'en avais eu. Et puis, j'ai un rythme effréné : le mois dernier, je n'ai été chez moi que cinq jours. Dans ce cas-là, adopter, ce serait presque de l'égoïsme." Un rôle de beau-papa qui le comble.