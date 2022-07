Mega Millions: un américain vient de devenir milliardaire en empochant 1,28 milliard de dollars

Un petit chanceux a déjoué tous les pronostics ce vendredi et a empoché 1.28 milliards de dollars, d'après le site megamillions.com. Si le billet a été acheté dans l'Illionois, le site ne donne pas plus d'informations sur l'heureux gagnant. Excepté ses numéros porte-bonheur : 13 - 36 - 45 - 57 - 67 et Megaball 14. Le mégaplicateur était de 2x.

Ce jackpot est le deuxième plus gros lot jamais gagné au Mega Millions et le troisième plus gros pour une loterie américaine. Si la somme est si importante, c'est parce que personne n'a gagné le Mega Millions depuis le 15 avril 2022, lorsqu'un ticket vendu dans le Tennessee a remporté 20 millions de dollars.

Le site Web de Mega Millions en panne

Les américains sont fans de ce jeu. Juste avant l'annonce des gagnants, le site Web de Mega Millions est tombé en panne, pris d'assaut par les joueurs de loterie qui cherchaient à vérifier leurs numéros. Le site a semblé se rétablir juste après 23 h 30.

Le prochain tirage qui aura lieu mardi soir sera de 20 millions de dollars. Et bonne nouvelle si vous êtes aux Etats-Unis, pour jouer, il n'est pas nécessaire d'être citoyen américain. En effet, il faut simplement être sur le territoire. Mais attention, les chances de gagner le jackpot sont maigres. Elles sont de 302 575 350 contre 1.