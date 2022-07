"Merci mon frère": Will Smith à Tanger pour le mariage du réalisateur belgo-marocain Adil El Arbi (photo)

Will Smith est au Maroc. Actuellement, l'acteur controversé du moment se trouve à Tanger pour le mariage de son ami, le réalisateur belgo-marocain Adil El Arbi. L'homme de 34 ans, et sa femme, la journaliste Loubna Khalkhali, se sont mariés en décembre dernier à Anvers. Mais le COVID a eu raison de leur fête de mariage. Ce week-end, ils ont donc décidé de le célébrer, en grande pompe, dans leur ville d'origine, à Tanger.

Le couple a partagé de nombreux clichés de leur journée sur les réseaux sociaux dont plusieurs en compagnie de Will Smith. Will Smith et Adil El Arbi se sont rencontrés sur le tournage du troisième film de la saga "Bad Boys". Les deux sont rapidement devenus amis à tel point que le producteur belgo-marocain avait même rendu visite à l’acteur chez lui et avait rencontré sa femme, l’actrice Jada Pinkett, ainsi que leurs enfants.

Ce qui est certain, c'est que Adil El Arbi est très heureux d'avoir eu son comparse à ses côtés à en voir la légende de son post Instagram. “Merci mon frère Will d’être venu à notre magique mariage marocain. Nous sommes très honorés de t’avoir avec nous en tant qu’ invité d’honneur”.

Souvenez-vous, en mai dernier, il était l'invité du RTL INFO Avec Vous en compagnie de Bilall Fallah. C'était l'occasion pour eux de revenir sur leur conquête d'Hollywood. Adil El Arbi et Bilall Fallah ont réalisé le 3e épisode de Bad Boys en 2020, ils ont présenté leur film Rebel à Cannes, et ils ont réalisé et produit une série pour Disney du nom de Miss Marvel. L'héroïne est Kamala, elle a 16 ans, elle est musulmane et fan de super-héros. Pour revoir l'interview : Adil el Arbi et Bilall Fallah: ces 2 Belges qui cartonnent à Hollywood réalisent la nouvelle série Disney