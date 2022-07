"On va devoir se mettre en sécurité": Jeremstar est totalement paniqué pendant ses vacances à cause d'un incendie (photos)

En voyage à Bali, l'influenceur et humoriste Jeremstar a été témoin ce samedi soir d'un violent incendie sur l'île de Gili Trawangan. Sur ses comptes Instagram et Snapchat, il a partagé des images de la catastrophe en étant paniqué. "Le feu progresse sur l’île. Nous sommes paniqués. Nous tentons de nous réfugier en bord de mer pour évacuer s’il le faut… Je vous tiens au courant, on est vraiment en panique", explique-il plein de désespoir. "C’est de pire en pire ça explose, ça fait des tourbillons, ce n’est pas du tout anodin ! (…) Bon vraiment je vais couper je vous parle plus tard, parce qu’il y a toutes les calèches que vous entendez. Vraiment on pense qu’on va devoir évacuer l’île, il n’y a plus personne, on va essayer de se mettre en sécurité. Je vous reparle dès que possible."



©Instagram (Jeremstar)



©Instagram (Jeremstar)

Ce matin, Jeremstar, a publié d'autres images de la catastrophe.



©Instagram (Jeremstar)



©Instagram (Jeremstar)