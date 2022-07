"Ta fausse soeur": Joy Hallyday attaquée sur ses réseaux sociaux, elle répond

Le vendredi 29 juillet 2022, Joy Hallyday, l’une des filles de Johnny Hallyday, a posté sur son compte Instagram une photo d'elle aux côtés de sa soeur. Malheureusement, le post a attisé la haine d'une internautes qui lui a adressé un message déplacé : "Ta fausse soeur n'a même pas les mêmes parents vietnamiens que les tiens, vous n'avez pas le même sang, ni ADN. Va aider tes parents au Vietnam au lieu de frimer bling-bling". Joy Hallyday ne s'est pas laissée faire et a répondu au message par "No bestie no". Si le commentaire est maintenant supprimé, les utilisateurs du réseau social continuent de défendre la jeune fille.

Les internautes prennent sa défense

"Nous sommes sur le compte d’une jeune fille de 14ans, et tous ces messages nauséabonds ne sont pas acceptables… Peu importe que l’on aime ou pas la famille Hallyday, mais on se doit d’être un minimum poli et mature surtout lorsque l’on est adulte", écrit une internaute sous le post. Une autre partage ce commentaire : "Les liens du coeur sont parfois plus importants que ceux du sang! Vous êtes deux soeurs pleines d'amour entre vous avec des parents qui vous ont donné tant d'amour! Point! Certains n'ont pas cette chance et parfois ça les fait rager, faut pas en tenir compte et profiter de ce que la vie vous a offert!".



©INSTAGRAM/j0yhallyday



"Pathétique et embarrassant"

Plus généralement, pour répondre à toutes les personnes qui lui font de méchantes remarques, Joy Hallyday a décidé de poster en story un petit mot. "Vous pensez connaitre toute ma vie, ma famille ou qui aime qui. Pathétique et embarrassant. Cela montre que vous croyez vraiment tout ce que vous lisez sur internet." Le message est passé.

