Le Prince William ravi par la victoire des Anglaises à l’Euro 2022: ce câlin très remarqué avec la capitaine de l’équipe

La reine Elizabeth II a également félicité les joueuses de l'équipe nationale dans un communiqué : "Vous avez toutes donné un exemple qui sera une source d'inspiration pour les filles et les femmes d'aujourd'hui et pour les générations futures". Fière de ses joueuses, la Monarque a écrit un message touchant : "Mes plus chaleureuses félicitations, ainsi que celles de ma famille, à vous toutes pour avoir remporté les Championnats d'Europe de football féminin. C'est une réalisation importante pour toute l'équipe. Votre succès va bien au-delà du trophée que vous avez si mérité".

Âpre, disputée, tactique, la finale de l'Euro de football, qui a offert à l'Angleterre son premier trophée féminin, contre l'Allemagne (2-1 a.p.), dimanche à Wembley, devant une affluence record, a été l'apothéose d'une compétition qui a prouvé les progrès spectaculaires des dernières années.



L'Angleterre a enfin brisé sa longue attente, depuis le Mondial-1966 remporté par les hommes, et c'est à son équipe féminine qu'elle le doit: "Football's coming home" (Le football rentre à la maison), l'hymne officieux des sélections nationales peu enfin être chanté sans ironie.



Infligeant aux Allemandes leur première défaite en finale d'un Euro, elles qui en ont remportés 8 des 13 éditions, les "Lionesses" ont achevé de conquérir le cœur d'un pays qui s'est progressivement pris au jeu.



Parmi les supporters des Lionnes, le Prince William, qui est descendu des tribunes pour remettre la coupe de l’Euro 2022 aux "Lionnes" et féliciter les joueuses. Tout sourire, il a enchaîné les accolades, notamment un câlin plein d'émotions avec la capitaine Leah Williamson.



La reine Elizabeth II a aussi adressé ses félicitations à l'équipe. "Vous avez toutes donné un exemple qui sera une source d'inspiration pour les filles et les femmes d'aujourd'hui et pour les générations futures", a-t-elle écrit dans un communiqué. "Mes plus chaleureuses félicitations, ainsi que celles de ma famille, à vous toutes pour avoir remporté les Championnats d'Europe de football féminin. C'est une réalisation importante pour toute l'équipe. Votre succès va bien au-delà du trophée que vous avez si mérité". Un tweet a été intégré à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'twitter' pour afficher ce contenu.