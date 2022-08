Allez-vous enfin écouter les consignes de sécurité? Hooverphonic les présente en chanson pour Brussels Airlines (vidéo)

Le groupe musical belge Hooverphonic a créé une chanson originale avec le texte des consignes de sécurité pour la compagnie aérienne Brussels Airlines. Il l'a présentée lundi matin à Brussels Airport lors d'un court concert à une porte d'embarquement, de même que la vidéo de sécurité qui va avec. Celle-ci est désormais visible sur tous les avions long-courriers du transporteur.

L'objectif de Brussels Airlines était de lancer une vidéo marquante pour attirer l'attention de ses passagers sur les consignes de sécurité lors d'un vol. Jusqu'à récemment, elles étaient données sous la forme d'un film d'animation humoristique, et avant cela, les Diables Rouges avaient déjà été mis à contribution. C'est donc dorénavant Hooverphonic qui incarnera ces consignes avec une chanson entraînante basée sur le texte exact des instructions et un clip vidéo dans lequel le morceau est mélangé à des images surréalistes, dont un hommage artistique à Magritte.



Pour l'occasion, le groupe musical belge a donné un court concert à une porte d'embarquement de l'aéroport de Bruxelles. Il y a notamment interprété ce futur nouveau "tube" et dévoilé la vidéo qui l'accompagne. Celle-ci ne sera pas disponible sur les plateformes de streaming mais bien sur la page YouTube d'Hooverphonic. "Mais si les radios commencent à diffuser le titre, on ne sait jamais qu'on se retrouve à devoir le chanter lors de nos concerts !", a souri Alex Callier, bassiste et cofondateur du groupe.



"Quand Brussels Airlines nous a demandé d'écrire une chanson avec les paroles des consignes de sécurité, j'ai vraiment pensé que ce serait impossible", a-t-il expliqué. "Les deux premières fois que j'ai essayé de composer, ça n'allait pas du tout. Et tout à coup, c'est venu ! La difficulté était qu'il faut être très strict avec les paroles."



Du côté de Brussels Airlines, on se dit très content de l'enthousiasme du groupe pour le défi, de l'originalité de la chanson et des clins d'œil du clip au surréalisme à la belge. La compagnie est convaincue que cela permettra d'attirer davantage l'attention des voyageurs sur les consignes de sécurité. Des consignes et une chanson dont Alex Callier espère, avec humour, que le personnel de cabine aura le texte et l'air en boucle dans la tête durant la nuit.