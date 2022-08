200 bijoux rares ayant appartenu à Elvis Presley bientôt aux enchères: la collection avait disparu depuis 50 ans (vidéo)

Les bijoux d'Elvis Presley bientôt aux enchères : une vente exclusive va se dérouler aux Etats-Unis. Une collection de bijoux qui appartenait au King et qui avait disparu dans la nature pendant plusieurs décennies... Son ex-épouse a fait valoir leur authenticité.

Bracelets de turquoises, montres en or massif, ou bagues ornées de diamants... beaucoup de ces pièces avaient été offertes par Elvis à son mentor, le colonel Parker. Ce-dernier portait très peu de bijoux, les deux hommes partageaient alors la collection. "Ça ravive bien des souvenirs. On sait tous qu'Elvis adorait les bijoux. Mais ces bagues et ces pièces-là apportent de la joie", explique Priscilla Presley, ex-épouse d'Elvis Presley.

De la joie, mais surtout une fantastique manne financière. Après la disparition du King, puis du colonel Parker, ces bijoux avaient disparu. Ils ont été retrouvés, sans plus de précisions, après des décennies passés dans la nature... 5 pour être précis.

200 pièces rares

À 77 ans, l'ex-épouse du chanteur a pu valider en personne leur authenticité. "Il y a tellement d'objets qui circulent qui ne sont pas vrais. Ça m'inquiète, je ne veux pas que les fans achètent des choses qui appartenaient prétendument à Elvis. Je me suis impliquée parce que je veux être sûre qu'ils iront chez quelqu'un qui saura en prendre soin", assure Priscilla Presley.

Au total, 200 pièces rares oubliées depuis 50 ans. Des bijoux, mais pas seulement... "On estime la guitare du spécial come back à 1 million", lance Brigitte Krus, administratrice déléguée de "GWS Auction House".

45 ans après sa mort, Elvis continue de faire vendre. En 2019, la vente de souvenirs et de produits dérivés a généré 12 millions de dollars, rien qu'à Graceland, son ancienne maison devenue musée.