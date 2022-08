"Rien ne fait mieux l’affaire qu’un phallus géant": il dessine des pénis sur des nids de poule pour interpeller les autorités (photos)

L'histoire ne date pas d'hier, mais elle a refait surface grâce à un tweet devenu viral. En même temps, vu l'audace et la créativité, on comprend que les internautes aient retweeté et liké ce post.

Tout commence en 2015 lorsqu'un internaute, sous le pseudo de Wanksy - en référence au street artiste Banksy - a la brillante idée de dessiner des pénis géants sur les nids de poule présents en nombre sur les routes de sa ville. Une manière d'interpeller les autorités et de les obliger à les réparer après qu'un de ses amis se soit blessé à cause d’un nid-de-poule. Originaire du Grand Manchester, l’artiste anonyme s’est alors lancé dans une opération de street art très particulière pour attirer l’attention sur ce problème.



© Wanksy

"Je voulais attirer l’attention sur les nids-de-poule et les rendre mémorables. Et rien ne fait mieux l’affaire qu’un phallus géant. La technique permet aussi d’être rapide car je ne veux pas rester longtemps sur le lieu. C’est aujourd’hui devenu ma signature. Je veux juste faire sourire les gens et attirer l’attention sur le problème", avait-il déclaré à l'époque à nos confrères du HuffPost.

Si les autorités avaient assuré que "peindre des graffitis obscènes autour des nids-de-poule ne les fera pas réparer plus rapidement, mais constitue simplement un acte de vandalisme", d’autres ont remarqué une meilleure considération du message avec des réparations express. Parfois moins de 48 heures après le graffiti ! Alors, simple coïncidence? On vous laisse juger par vous-même...





Nids de poule rebouchés parfois 48h après le grafitti © Wanksy