Taylor Swift, pollueuse numéro 1 des stars? La chanteuse moquée pour l’usage immodéré de son jet privé

Une liste dont la publication a fait l’effet d’une bombe. L'agence Yard a publié un classement des stars qui émettent le plus de CO2 avec leurs jets privés. À la première place de celui-ci, la chanteuse américaine Taylor Swift, avec des chiffres sans appel : 170 vols depuis janvier, 8,293 tonnes de CO2, soit 1185 fois plus qu’une personne moyenne. Son vol le plus court en 2022 n’a durée que 36 minutes, du Missouri à Nashville.



D’autres célébrités se retrouvent dans ce classement des plus gros pollueurs : le boxeur Floyd Mayweather, le rappeur Jay-Z, le joueur de baseball A-Rod, le chanteur de country Blake Shelton, le réalisateur Steven Spielberg, Kim Kardashian en 7e position… Puis suivent, dans l'ordre : Mark Wahlberg, Oprah Winfrey et Travis Scott.

La nouvelle a inspiré de nombreuses blagues sur les réseaux sociaux (voir notre florilège ci-dessous). De quoi ternir l’image de la chanteuse. Ce qu’a rapidement compris l’équipe de communication de la star, qui s’est fendu d’un communiqué pour prendre sa défense : "Le jet de Taylor est régulièrement loué par d'autres personnes. Attribuer la totalité voire une grande partie de ces voyages à une seule personne est incorrect", peut-on lire dans les colonnes de Rolling Stones.