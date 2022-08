Les vacances de Kate et William dérangent: "Il est temps d’abandonner cet avantage royal"

Kate Middleton et le prince William s’accordent-ils trop de vacances ? D’après la presse britannique, le couple a tendance à prendre un peu top de bon temps.

"William et Kate ont un problème de vacances", tranche la spécialiste royale Daniela Elser. Si le prince William a occupé un large espace médiatique le week-end dernier en distribuant des accolades après la victoire des Lionnes à l’Euro 2022, le duc et la duchesse de Cambridge seraient, en général, plutôt enclin à briller par leur absence.

"Ils ne peuvent pas avoir près de 100 jours de vacances par an et essayer toujours de se vendre en tant que duc et duchesse très présents", estime la spécialiste. D’après elle, "il est temps pour les Cambridge de renoncer à cet avantage royal".

Il y a quelques jours, le média britannique Express.co.uk soulignait que la Princesse Anne, 71 ans, prenait part à de très nombreux engagements officiels. De quoi faire "honte" à Kate Middleton et au prince William, pouvait-on lire. Le prince Charles ferait également mieux qu’eux sur ce terrain-là.

Car si les membres de la famille royale disposent, en théorie, de nombreux jours de congés, rares sont ceux qui les prennent tous. "Le problème ici est que ce n'est pas parce que Kate et William peuvent prendre des mois de congés dans l'année, qu'ils doivent le faire", pointe du doigt Daniela Elseren.