Anggun pose avec sa fille Kirana: elle est son sosie parfait (photos)

Anggun fait partie de ces parents qui préfèrent ne pas exposer ses enfants sur les réseaux sociaux. Mais une fois n’est pas coutume, la chanteuse a partagé des clichés en compagnie de sa fille Kirana, 14 ans. Et la ressemblance entre la mère et la fille saute aux yeux, à tels points que certains internautes ont cru voir double…



"J'ai dû regarder à plusieurs reprises. J'ai juste remarqué une différence des cheveux, vous avez les cheveux noir de jais par rapport à votre fille", écrit un commentateur. "Elle vous ressemble tellement", "Très très belles toutes les deux", peut-on lire encore. Anggun écrit d’ailleurs en légende : "Me, myself and mini me", soit "Mo, moi-même et mon mini moi".



Kirina est née en 2007, fruit du mariage de la chanteuse avec le romancier français Cyril Montana. Son nom signifie "rayon de lumière" en indonésien, un clin d’œil à la langue maternelle d’Anggun.