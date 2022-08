Du nouveau dans la vie de Sam Asghari, le mari de Britney Spears? Une photo sème le doute

Il est bien moins connu que sa dulcinée Britney Spears mais il a tout de même pas moins de trois millions d’abonnés sur Instagram !

Sam Asghari est mannequin et il a publié ce mardi 2 août d’une photo à côté d’une grosse caméra qui a largement fait réagir ses fans.

S’il est déjà apparu en second rôle dans quelques films et séries (comme NCIS), Sam Asghari n’a jamais crevé l’écran ni eu de premier rôle. Que signifie donc cette pose proche d’une caméra professionnelle? Certains internautes soulignent son style "à la James Bond" et espèrent y voir un message, et d’autres se demandent sur quoi il travaille exactement: joue-t-il, produit-il, scénarise-t-il? Réponse (probablement) prochainement…