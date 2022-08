Zidane, son épouse et leurs 4 fils: tous canons en maillot de bain (photo)

Zinedine Zidane est l’un des footballeurs qui a le plus marqué l’histoire de son sport. Une réussite ébouriffante, comme joueur et comme entraîneur. Mais cela ne l’empêche pas de mener une vie familiale équilibrée. En couple depuis plus de trente ans avec Véronique, il est le père de quatre fils. Enzo a d’ailleurs fait de lui un grand-père en 2022, en devenant papa d’une petite fille nommée Sia.



Le clan Zidane s’agrandit. Ce qui fait, à n’en pas douter, la fierté du patriarche. Ce jeudi 4 août, le champion du monde 1998 a posté un cliché où il apparaît aux côtés de son épouse et de Luca, Enzo, Elyaz et Théo. Une famille dans laquelle on pratique le sport avec passion, en témoignent leurs corps sculptés !