Gims très remonté contre les Victoires de la musique: pourquoi veut-il créer sa propre cérémonie?

Gims a beau avoir remporté plusieurs récompenses aux Victoires de la musique, il a visiblement une dent contre cette cérémonie. En cause, les catégories, qui ne sont pas de son goût. Il estime que le rap est exclu de toute catégorie "généraliste", et systématiquement au style "urbain".

L’interprète de "Sapés comme jamais" dénonce ce système : "On nous met dans des catégories. Quand on parle d'album urbain de l'année, c'est comme si on disait 'c'est le sous-album de l'année', c'est péjoratif. Il faut arrêter avec ça."



Pour la star, les choses se résument aux chiffres de vente : "Il y a des styles de musiques différents, pop, rock, rap... mais quand il y a des concours comme ça, on ne peut pas faire gagner l'album de l'année d'un côté et l'album urbain de l'année de l'autre. On doit faire gagner celui qui s'est le plus vendu."