La fille du roi d'Espagne piégée par une vidéo TikTok (vidéo)

La princesse héritière espagnole, Leonor, fille du roi Felipe VI et de la reine Letizia, a malheureusement dû passer un mauvais quart d'heure. En effet, une vidéo d'elle est apparue sur le réseau social Tik Tok dans lequel on la voit se déhancher comme n'importe quelle adolescente de son âge. Un crime ? Non, mais le problème est que cela ne relève pas du protocole royal.

La princesse n'y est pour rien

En effet, il s'avère que la jeune fille de 16 ans, a été victime d'un "deep fake". Ce sont des trucages hyperréalistes qui exploitent toutes les ressources de l'intelligence artificielle pour manipuler une vidéo ou un audio. Très vite, sur Twitter, La Casa Real a réagi en dénonçant le montage. Leonor n'est pas la seule à avoir été victime de ces "canulars. Elizabeth II en avait également fait les frais lors de sa traditionnelle allocution de Noël en 2020.