"Personne n'est parfait": Demi Lovato retourne en arrière et utilise à nouveau le pronom "elle" pour se définir

Un peu plus d'un après son coming-out non-binaire, la chanteuse Demi Lovato revient sur sa position. Alors qu'elle avait adopté le pronom neutre "iel" (signifiant "they" ou "them" en anglais, NDLR), elle a choisi d'utiliser à nouveau le pronom genré "elle". Mais, pourquoi ?

"Je suis fluide"

Elle s'explique dans le podcast "Spout" : "dernièrement, je me suis sentie plus féminine, j'ai donc adopté à nouveau ''elle''. Mais je pense que ce qui est important, c'est que personne n'est parfait. Tout le monde se trompe de pronom à un moment où à un autre, et notamment quand les gens apprennent. C'est juste une question de respect". Aujourd'hui, elle se décrit comme une personne "tellement fluide" concernant sa musique, sa créativité, mais aussi sa sexualité. Mais avant tout, elle souhaite se sentir "comme un humain". "J’avais l’impression, surtout l’année dernière, que mon énergie était équilibrée entre mon énergie masculine et mon énergie féminine. Lorsque j’étais confrontée au choix d’entrer dans une salle de bains et qu’il était indiqué ’femmes’ et ‘hommes’. Je n’avais pas l’impression qu’il y avait une salle de bains pour moi parce que je ne me sentais pas nécessairement comme une femme ou comme un homme".