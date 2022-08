"Un homme, une voix, un frère est parti", "Tristesse immense": les proches de Daniel Lévi lui rendent hommage

Après plusieurs années de lutte contre un cancer du colon, la star de la comédie musicale "Les Dix Commandements", s'est éteinte ce samedi 6 août à l'âge de 60 ans. Il laisse derrière lui son épouse, Sandrine Lévi, ainsi que ses quatre enfants dont le dernier est né il y a quelques semaines à peine. Le chanteur sera enterré au cimetière juif Saint-Pierre de la cité phocéenne, ce dimanche après-midi à 14h30.

Croyant, Daniel Lévi est né à Constantine en Algérie, mais il a passé toute sa jeunesse à Lyon. Ville dans laquelle il va suivre une formation de piano pendant une dizaine d'année avant de se lancer véritablement dans la musique avec un premier album en 1983. Toutefois, il lui faudra attendre les années 90 pour qu'il commence à percer auprès du public français avec la comédie musicale Sand et les romantiques, où il incarne Alfred de Musset et Chopin. Sa consécration se fera quelques années plus tard avec "Les Dix Commandements", une second comédie musicale portée par Pascal Obispo. Ce spectacle va attirer plusieurs millions de spectateurs à travers toute la France, notamment grâce à la présence de la chanson culte "L'Envie d'aimer".

Les célébrités lui rendent hommage

Pascal Obispo, Cyril Hanouna, Cyril Féraud, Jean-Pierre Foucault, Christophe Beaugrand,.. Les stars son nombreuses à réagir au décès de Daniel Lévi. "Un homme, une voix,un frère notre frère est parti .. Celui d' @ahmed_mouici_officiel de @pablo_villafranca_officiel , de @ginielineoff , de @lizbeth de ´ @pedroalvesbr , de @nourithmusic , de @yael_naim_ , de @dominiquegaunew , celui des enfants des #dixcommandements ??@seanobispo ...J'ai beau chercher les mots, je n'en trouve pas d'assez beaux. @sandrine_levi_ ?? C'était grand, c'était bien, c'était nous ...????", écrit notamment son comparse Pascal Obispo sur son compte Instagram.