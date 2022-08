"Un modèle pour de nombreuses filles et femmes dans le monde": Dua Lipa devient ambassadrice du Kosovo

Ce samedi soir, la chanteuse britannique à succès Dua Lipa est devenue "ambassadrice du Kosovo", sa terre natale. Sur son compte Instagram et Twitter, l'interprète de Levitating a partagé une photo d'elle et de la présidente du Kosovo, Vjosa Osmani, ainsi qu'une lettre dans laquelle cette dernière fait l'éloge de la chanteuse pour sa position de "modèle pour de nombreuses filles et femmes dans le monde".

Sur les photos, on peut également voir l'artiste recevoir une médaille spéciale. "Outre votre talent musical, vous avez tant fait pour le peuple du Kosovo. Votre façon d'attirer l'attention sur le Kosovo est inégalée et inestimable", déclare la présidente du pays.

"C'est un honneur et un privilège de représenter mon pays à travers le monde comme cela et de voir que nous pouvons changer quelque chose", écrit Dua Lipa, qui peut aujourd'hui se revendiquer être ambassadrice de son pays natal à seulement 26 ans. Si Dua Lipa est née au Royaume-Uni, elle a tout de même passé quatre ans de son enfance au Kosovo. Ses parents albanais ont quitté le pays dans les années 1990. Pendant longtemps, le Kosovo a fait partie de la Serbie yougoslave, mais il a connu une guerre civile sanglante en 1998 et 1999, pour ensuite déclarer son indépendance en 2008. Aujourd'hui, le pays compte1,8 million d'habitants et la majorité est d'origine albanaise. Des pays comme la Belgique, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont reconnu cette indépendance, mais ce n'est pas le cas de tous, loin de là... Des pays comme la Chine, l'Inde, la Russie et la Serbie sont réticents. "Les jeunes du Kosovo méritent de pouvoir voyager librement, d'obtenir des visas et de rêver en grand", a conclu Dua Lipa.

La chanteuse s'est produite sur la scène du festival Sunny Hill à Pristina. Le festival dure jusqu'à dimanche soir et est organisé par le père de la britannique, Dukagjin Lipa.