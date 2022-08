"Je les accepte tous pour leur humanité": Willow Smith s'exprime sur le geste de son père aux Oscars

Dans une interview accordée à "Billboard", Willow Smith s’est confiée pour la première fois au sujet de la gifle que son père avait donnée à Chris Rock lors de la 94ème cérémonie des Oscars. Rappelez-vous, c'était la nouvelle qui avait secoué la planète people en mars dernier. Will Smith avait violemment frappé au visage Chris Rock après que ce dernier ai réalisé une "blague" au sujet de la maladie dont souffre la femme de l’acteur, Jada Pinkett-Smith. Une maladie qui l’oblige à se raser le crâne.

Si beaucoup de personnes ont été choquées par le geste de Will Smith, sa fille de 21 ans tient un autre discours. Elle n'a pas changé sa façon de voir son père. Au micro des journalistes de "Billboard", la jeune chanteuse a expliqué que les retombées médiatiques du geste de son père ne l’ont pas "autant secouée que [ses] propres démons intérieurs". En effet, Willow Smith a révélé avoir longtemps été victime de cyberharcèlement. Ce qui l'amène à relativiser la situation que sa famille vit. Pour elle, tout le monde peut commettre des erreurs. "Je vois toute ma famille, comme étant des êtres humains, je les aime et les accepte pour toute leur humanité. En raison de la position dans laquelle nous sommes, notre humanité n’est parfois pas acceptée, et on attend de nous que nous agissions d’une manière qui n’est pas propice à une vie humaine saine et qui n’est pas propice à l’honnêteté", explique Willow Smith.

Cette interview sort dans les médias quelques jours après que Will Smith ait partagé sur les réseaux sociaux une vidéo, face caméra, dans laquelle il s’excuse publiquement auprès de Chris Rock. "Mon comportement était inacceptable, et je suis là quand tu es prêt à parler", avait déclaré l’acteur. Selon plusieurs sources, Chris Rock ne serait pas prêt à accepter les excuses de Will Smith.