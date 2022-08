"La vie est un cadeau": Daniel Lévi se confiait sur "son épreuve" au micro de RTL

Après plusieurs années de lutte contre un cancer du colon, Daniel Lévi s'est éteint ce samedi samedi 7 août. En juin 2021, il était l'invité de RTL Info "Avec Vous" pour parler de son dernier album "Grâce à toi". Un album qu'il a écrit pendant ce qu'il appelait "son épreuve". "Je pense que je n'ai jamais autant travaillé que depuis que j'ai eu mon épreuve parce qu'il y a une volonté de survivre, de se dépasser, de se surmonter. C'est d'ailleurs dans ces moments qu'on se révèle à soi-même", se confiait-il à Olivier Schoonejans.

Daniel Lévi considérait même "cette épreuve", son cancer du colon comme un cadeau. "C'est l'occasion de pouvoir révéler ce qu'on est véritablement, car c'est dans l'adversité qu'on se trouve de nouvelles forces". Heureux d'avoir pu réaliser son album, la concrétisation était pour lui de pouvoir à nouveau monter sur scène. Il a d'ailleurs profité de son interview pour remercier son public belge. "Tous les messages que je reçois me font chaud au coeur. Merci."

Olivier Schoonejans avait souligné sa force de caractère : "Vous êtes impressionnant. Vous acceptez qu'on vous colle l'étiquette d'"exemple"?" Ce à quoi il avait répondu : "Je ne sais pas, mais si vous me le permettez, je préfère qu'on ajoute plutôt la connotation philosophique et spirituelle. Je voulais faire un banquet pour remercier tout le monde du soutien, mais on m'a dit "non, c'est l'épreuve que tu dois remercier." S'il reconnait que son combat était difficile, il avoue ne s'être jamais senti aussi vivant que pendant qu'il tentait de vaincre la maladie. "On va chercher au fond de soi des ressources incroyables."

Pour lui, "la vie est un cadeau" et il faut pouvoir mesurer la chance que l'on a. Son parcours contre la maladie figurait d'ailleurs dans sa chanson "Épreuve".