 Trop mignon: les pandas jumeaux, stars de Pairi Daiza, ont fêté leur anniversaire et en ont bien profité! (photos)

Bao Di et Bao Mei sont nés en 2019 et l’ambassade de Chine a organisé un événement dans le parc animalier pour l’occasion. Ils ont eu le droit à un goûter d’anniversaire. Au menu: pastèque et biscuits savourés sous l’œil attendris de visiteurs et d’invités.

Les parents des deux jumeaux sont en Belgique depuis 8 ans. Les pandas attirent des milliers de personnes à Pairi Daiza chaque jour.