Le prince Harry serait prêt à porter plainte contre le gouvernement britannique: pour quelle raison?

Les tensions sont palpables entre Harry et la famille royale britannique depuis qu'il s'est exilé aux États-Unis avec Meghan Markle.

Bien décidés à changer de vie, le duc et la duchesse de Sussex se sont vus retirer certains privilèges étant donné qu'ils ne souhaitaient plus exercer de fonctions royales.

Et cela a eu des conséquences lors de leur récent voyage en Grande-Bretagne à l'occasion du jubilé de la reine Elizabeth II. Meghan et Harry n'ont pas bénéficié du service de sécurité financé par le contribuable britannique. Ils n'ont pu compter que sur leurs gardes du corps privé, et donc payés par le couple.

D'après Newsweek, cela a déplu au petit-fils de la reine, qui souhaiterait porter plainte contre le gouvernement britannique et la police métropolitaine. Motif : ils n'auraient pas pu bénéficier d'une sécurité suffisante durant leur séjour.

Toujours d'après Newsweek, cette demande du prince Harry ne serait pas légitime, d'après les avocats du ministère.