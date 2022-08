Ce père de quintuplés CHOQUE en utilisant des laisses pour promener ses enfants (vidéo)

Jordan Driskell, un père de famille du Kentucky âgé de 31 ans, est au cœur d'une fameuse polémique depuis qu'il a publié sur Instagram une vidéo de lui promenant ses 5 enfants.

Il utilise en effet des laisses spéciales pour enfants pour contrôler ses quintuplés. "Nos enfants sont très curieux. Quand on se balade, ils s’enfuient dans tous les sens et veulent explorer les lieux. Pour notre tranquillité d’esprit, nous utilisons des laisses spéciales pour les bambins. Ainsi, nous pouvons quitter la maison sans stress et faire des choses amusantes ensemble", explique-t-il.

Mais cette pratique a mis en colère de nombreux utilisateurs du réseau social tombés sur cette vidéo.

"Ce sont des enfants, pas des chiens. Pourquoi ne pas simplement leur apprendre à rester près de vous", se demande une personne. "Vos enfants sont bien trop grands pour être promenés à l’aide d'une laisse, on dirait des chiens", écrit un autre. "Il ne fallait pas faire des enfants si vous ne pouvez pas les surveiller correctement", lit-on encore. Les critiques fusent, mais certains approuvent.

"Tellement de choses peuvent se passer avec des enfants, avec cet accessoire, ils sont en sécurité", peut-on lire parmi les personnes qi soutiennent Jordan.

Quant au papa, il se justifie en mettant en avant la difficulté à élever des quintuplés : "Venez vivre une journée dans ma vie", argumente-t-il.