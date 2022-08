Décédé samedi, inhumé dimanche: pourquoi Daniel Levi a-t-il été enterré si rapidement ?

Le chanteur-star des Dix Commandements est décédé ce samedi 6 août des suites d’un cancer du côlon…. Et a été enterré dans la foulée, le dimanche. Un délai particulièrement court puisque la cérémonie a eu lieu le lendemain de la mort de Daniel Levi. Habituellement, l’enterrement est organisé quelques jours voire une semaine après la disparition.

Ce qui justifie la rapidité du processus, c’est en réalité la religion du défunt chanteur. Daniel Levi était de confession juive, et la tradition veut que le corps soit inhumé directement après la mort. "Il importe sauf exception selon la loi juive de faire en sorte que l’inhumation puisse se dérouler le plus tôt possible", a expliqué le Grand Rabin de Paris La cérémonie s’est déroulée à Marseille.